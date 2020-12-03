Жовтий рівень небезпеки: українців попередили про сильний вітер у західних областях
Рятувальники закликають бути обережними.
Завтра, 4 грудня, в західних областях України пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Синоптики назвали регіони, де очікується ожеледиця та мокрий сніг
Рятувальники зазначили, що такі погодні умови відповідають І рівню небезпечності - жовтому.
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня від Наталки Діденко
Характерною особливістю п'ятниці, 4 грудня, в Україні буде сильний вітер південно-східного напрямку.
До штормових значень вітер дійде на заході, півночі України, на Вінниччині та у Приазов'ї.
"Опади прожене і не пускатиме на нашу територію антициклон Xavier. Температура повітря завтра коливатиметься в межах 0°...+4°, тобто, трохи потепліє. На сході місцями до -1°", - каже синоптик Наталка Діденко.
У західних областях та на півдні до +4°...+8°, в Криму до +9°...+12°. На заході у суботу потепліє аж до +10°, але в неділю знову похолоднішає.
У Києві 4 грудня без істотних опадів. Вночі до -2°, вдень +1...+3° градуси. Вітряно.
- Вінниця+2°... +1°
- Дніпро0°... -3°
- Донецьк-3°... -5°
- Житомир+2°... +1°
- Запоріжжя+1°... -3°
- Івано-Франківськ+1°... -2°
- Київ+1°... 0°
- Кропивницький+1°... -1°
- Луганськ-4°... -6°
- Луцьк+1°... 0°
- Львів0°... -2°
- Миколаїв+5°... +2°
- Одеса+8°... +3°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+1°... 0°
- Сімферополь+9°... +3°
- Суми-2°... -4°
- Тернопіль+1°... 0°
- Харків-3°... -5°
- Херсон+6°... +2°
- Хмельницький+2°... +1°
- Черкаси+1°... 0°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+2°... -1°