Сніг пішов вночі, він був більше схожим на дощ.

У Черкасах випав перший сніг. Зима вже близько, про що природа вже нагадала мешканцям міста.

Відео з першим снігом у Черкасах з'явилося у місцевих Telegram-каналах.

Сніг пішов учора вночі. Звісно, він не засипав місто, кучугурів не залишилося. Сніг був більше схожий на сильний дощ. Проте якщо б температура повітря була нижче, то після снігопаду могли б залишитися перші ожеледиці.

Відео дня

Про сніг в Україні попереджали ще 19 жовтня. Синоптик Наталка Діденко розповідала, що 20 жовтня вночі в Карпатах, а вранці та вдень місцями у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина) є ймовірність мокрого снігу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що синоптики розповіли, якою буде зима 2022-2023. Середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуса вищою за норму.

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