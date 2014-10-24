Путін про Крим: «ведмідь ні в кого дозволу не питатиме»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав у ході виступу на майданчику дискусійного клубу «Валдай».

Говорячи про «нашу поведінку в Криму» Путін заявив, що статутом ООН передбачено право народів на самовизначення.

«Я не розумію, що люди, які проживають в Криму, не мають на це права також як люди, що проживають в Косово. Чому в одному випадку біле вважається білим, а в другому, те саме, біле, оголошується чорним, нісенітниця. Ми з цим ніколи не погодимося», - сказав Путін.

Крім цього, Путін заявив, що в Києві відбувся антидержавний переворот» та «збройне захоплення влади» у результаті багато хто зрадів, а в деяких регіонах злякалися, що до влади приходять люди крайніх поглядів».

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Президент РФ заявив, що в Криму люди провели референдум, рішення про яке прийняв «абсолютно легітимний Крим представницький орган влади - парламент Криму, обраний за українським законом декілька років тому». (Рішення проводилося таємно, досі не оприлюднено відео про ухвалення так званого референдуму - УНІАН).

За його словами, на основі цього референдуму парламент Криму оголосив про свою незалежність і попросився прийняти його до складу РФ.

Він заявив, що суд ООН оголосив, що згоди верховної влади тієї чи іншої країни не потрібно.

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«Пам'ятаєте чудову фразу: те, що дозволено Юпітеру, не дозволено бику. Ми не можемо погодитися з такими формулюваннями. Може бути, і не дозволено бику, але ведмідь ні в кого дозволу питати не буде».

«Він (ведмідь) вважається у нас хазяїном тайги. Він не збирається, і я це знаю точно, переїжджати в інші кліматичні зони - йому там не затишно, але тайги він нікому не віддасть. Я думаю, що це зрозуміло», - заявив Путін.