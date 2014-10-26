У новому Кабміні будуть тільки фахові люди - Яценюк

23:31, 26 жовтня 2014
Політика
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Склад нового уряду мають сформувати виключно фахові люди, здатні реформувати країну.

Арсений Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу в штабі партії «Народний фронт»

«До нового Кабінету міністрів України ввійдуть виключно фахові люди, які здатні проводити реформи і які здатні привнести зміни для України», - сказав він. 

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Раніше Яценюк також наголошував, що нова парламентська коаліція має бути сформована в найкоротші терміни.

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