У новому Кабміні будуть тільки фахові люди - Яценюк
23:31, 26 жовтня 2014Політика
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Склад нового уряду мають сформувати виключно фахові люди, здатні реформувати країну.
Яценюк обіцяє,що в кабміні будуть виключно фахівці
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу в штабі партії «Народний фронт»
«До нового Кабінету міністрів України ввійдуть виключно фахові люди, які здатні проводити реформи і які здатні привнести зміни для України», - сказав він.
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Раніше Яценюк також наголошував, що нова парламентська коаліція має бути сформована в найкоротші терміни.
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