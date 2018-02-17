Треба лише "дотиснути" Росію - Порошенко прокоментував перспективу миротворчої місії на Донбасі

Президент наголосив, що миротворці обов’язково мають бути розгорнуті на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.

Президент Петро Порошенко вважає, що для запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно лише «дотиснути» Росію. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні журналістам у Мюнхені.

Читайте такожНімеччина готова до відправки своїх миротворців на Донбас«Для того, щоб була запроваджена в Україні повномасштабна місія миротворців, яка забезпечить повернення цих територій під український суверенітет, для цього потрібна лише одна річ – «дотиснути» Росію», - наголосив глава держави.

За його словами, є багато різних варіантів імплементації миротворчої місії ООН на Донбасі.

«Щодо того, щоб забезпечити безпековий компонент Мінських угод – найбільш реальним кроком є запровадження миротворчої місії», - додав Порошенко.

Він зазначив, шо миротворча місія не має бути «екзотична»: «Миротворці не мають бути ескорт-сервісом вздовж лінії зіткнення, в них не має бути обрізаних повноважень. Миротворці мають право роззброювати незаконні збройні формування, мають забезпечити відсутність іноземних військ на окупованій території».

При цьому президент підкреслив, що миротворці обов’язково мають бути розгорнуті на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, щоб зупинити інфільтрацію російських військ, техніки та боєприпасів на територію України.

«По решті позицій можна вести діалог і пошук компромісів: функціональних етапів, країн, як принцип миротворчих операцій – сусідні країни, як правило, не беруть участь у складі миротворчої місії», - додав він.

Також Порошенко закликав якомога швидше перейти до дискусії щодо сутності миротворчої місії.