У Конституційному суді України обрали нового голову

Голову Конституційного суду України судді обрали шляхом таємного голосування.

Станіслава Шевчука обрано головою Конституційного суду України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у суді. Голову КСУ судді обрали шляхом таємного голосування.

Згодом у Конституційному суді України підтвердили, що КСУ очолив Станіслав Шевчук.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Конституційного суду України та правового моніторингу, сьогодні, 21 лютого, на спеціальному пленарному засіданні КСУ головою суду було обрано Шевчука.

Читайте такожКСУ знову відклав розгляд справи про скасування е-декларування через неявку соратників ЯнуковичаУ суді зауважили, що Шевчук став суддею Конституційного суду 13 березня 2014 року. Він доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Був також суддею Європейського суду з прав людини від України.

Як повідомляв УНІАН, посада голови Конституційного суду є вакантною з 18 березня 2017 року, коли сплинув термін повноважень Юрія Бауліна.

Згідно з регламентом КСУ, нового голову потрібно обрати не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада голови стала вакантною. При цьому, згідно зі ст. 148 Конституції, КСУ обирає голову зі свого складу на спеціальному пленарному засіданні суду. Зараз у КСУ працюють 15 суддів, які повноважні обрати нового голову суду.

Шевчук призначений суддею Конституційного суду за квотою Верховної Ради у березні 2014 року.