Голова КС про участь в узурпації влади Януковичем: "Вам не подобається? Ну, це таке життя"

Як передає кореспондент УНІАН, Соболєв неодноразово запитував, наскільки морально і юридично обґрунтоване (чи це не є конфліктом інтересів) те, що 7 суддів, які приймали рішення, що призвели до узурпації влади екс-президентом Віктором Януковичем, розглядають справу про конституційність положень закону про люстрацію, якщо самі підпадають під його дію.

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Депутат хотів, щоб суд розглянув клопотання про відвід цих 7 суддів, серед яких і сам Баулін. Голова КС заявив, що стадія розгляду клопотань вже завершена. Разом з тим на неодноразові наполягання Соболєва Баулін все-таки пообіцяв, що клопотання буде розглянуто після виступу депутата в суді.

Також на засіданні КС представнику Верховного суду України Олександру Волкову неодноразово задавали питання з приводу того, яким чином у суддів ВСУ з невеликими зарплатами в деклараціях мільйони гривень доходу. Соболєв підкреслював, що без закону не можна провести люстрацію суддів. У той же час Баулін перебивав Соболєва, коли той ставив питання про велику кількість майна і мільйони в деклараціях суддів. За словами голови КС, це не є темою розгляду Конституційного суду, а цим повинні займатися інші органи. Однак Соболєв наполягав, що це важливо, тому що показує, що скасування закону позбавить суддів механізму люстрації.

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Коли Соболєв підкреслив, що Баулін також був серед тих, хто прийняв рішення про скасування змін до Конституції, повернувши Януковичу необмежені повноваження, тому він не має права на прийняття рішень, голова КС у відповідь сказав: "Вам не подобається? Ну, це таке життя".

Пізніше Соболєв закінчив свої питання. Розгляд справи триває.

Як повідомляв УНІАН, КС 16 квітня почав розгляд справи про конституційність окремих положень закону "Про очищення влади", однак у той же день відклав процес.

22 жовтня КС продовжив розгляд справи.

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Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року. Він, зокрема, застосовується до осіб, які займали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і тих державних чиновників, які займали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року і не були звільнені у цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади протягом найближчих 10 років.