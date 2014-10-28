Фаріон обізвала "рабами" виборців свого округу

Про це вона написала у своєму "Фейсбуці" .

"Дорогі і рідні. Перефразую Йосипа Сліпого, який після заслання дякував Богові, що його били раби, а не вільні люди. Я теж дякую, що раби не обрали націоналістичного шляху. Бо не рабська це справа голосувати за її величність національну ідею. В ціні у митарів дрібні монети технологій", - написала вона.

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Нагадаємо, що на виборах в окрузі №116 здобула Ірина Подоляк, висунута партією "Самопоміч". Вона обійшла "бронзового призера" Ірину Фаріон зі значною перевагою - 41,20% проти 16, 35%.