Закон про деокупацію Донбасу і визнання РФ країною-агресором опубліковано в "Голосі України"

Документом покладається на Російську Федерацію відповідальність за моральний і матеріальний збиток, завданий Україні.

Закон про деокупацію Донбасу, яким Росія визнається державою-агресором, опубліковано у парламентській газеті «Голос України».

Читайте такожПорошенко: закон про деокупацію Донбасу "суттєво посилює правову базу" для застосування ЗСУЗакон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями у Донецькій і Луганській областях» був ухвалений Верховною Радою 18 січня і підписаний президентом Петром Порошенком 20 лютого.

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.

Документом покладається на Російську Федерацію відповідальність за моральний і матеріальний збиток, завданий Державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам.

Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

Як заявляв секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов, цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.

В МЗС Росії назвали закон про деокупацію Донбасу «підготовкою нової війни». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що закон «перекреслює» Мінські домовленості.

Своєю чергою Порошенко заявив, що закон про деокупацію Донбасу не суперечить Мінським домовленостям, а реакція Москви підтверджує його правильність.