Закон про деокупацію Донбасу відправили на підпис президенту

Закон про деокупацію Донбасу передано на підпис главі державі сьогодні.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про деокупацію Донбасу та передав документ на підпис президенту України Петру Порошенку.

Згідно з інформацією в картці законопроекту на сайті Верховної Ради, закон підписано Парубієм та передано на підпис президенту 8 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.

Документом покладається на Російську Федерацію відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний Державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам.

Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

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За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.

Того ж дня в МЗС Росії назвали закон про деокупацію Донбасу «підготовкою нової війни». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що закон «перекреслює» Мінські домовленості.

Своєю чергою президент України Петро Порошенко заявив, що закон про деокупацію Донбасу не суперечить Мінським домовленостям, а реакція Москви підтверджує його правильність.