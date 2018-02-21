Порошенко підписав закон про деокупацію Донбасу: у Путіна відреагували

Прес-секретар російського президента вважає, що закон провокує «гарячі голови» на силовий варіант урегулювання конфлікту на сході України.

У Кремлі висловлюють жаль у зв'язку з підписанням президентом України Петром Порошенком закону про деокупацію Донбасу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Обговорювалася ситуація на південному сході з імплементацій Мінських домовленостей. Ви знаєте, що нещодавній закон, який був підписаний президентом, на превеликий жаль, у мінімальному ступені може сприяти реалізації Мінських домовленостей, якщо не сказати більшого», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, у зв'язку з чим переговори глав МЗС України і Росії в Мюнхені були винесені на обговорення російської Ради безпеки.

Читайте такожПорошенко: закон про деокупацію Донбасу "суттєво посилює правову базу" для застосування ЗСУ«Більш того, експерти мають побоювання, що цей закон провокує гарячі голови в Києві на повернення до силового варіанту врегулювання на південному сході, що мало б непоправні наслідки. Звичайно ж, ця тема стала об'єктом для обміну думками на вчорашньому Радбезі з урахуванням контактів двох міністрів закордонних справ, що недавно відбулися», - зазначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого президент РФ Володимир Путін обговорив з членами російського Радбезу результати переговорів міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Зустріч Клімкіна та Лаврова відбулася 16 лютого в Мюнхені на полях 54-й конференції з питань безпеки. Зустріч проходила в закритому форматі. За словами Клімкіна, бесіда не принесла жодних результатів.

Президент України Петро Порошенко наголосив, що підписаний 20 лютого закон про деокупацію Донбасу не порушує жодних міжнародних зобов'язань України, в тому числі й Мінських угод.