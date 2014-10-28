Баррозу сподівається на створення проєвропейської коаліції в Раді
19:20, 28 жовтня 2014Політика
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Президент Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу висловив надію, що нова коаліція у Верховній Раді буде проєвропейською.
REUTERS
Президент Єврокомісії зазначив, що сподівається, що депутати одразу почнуть реформи і інклюзивний політичний діалог в Україні.
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Про це він сказав у телефонній розмові з президентом Петром Порошенком, повідомили в прес-службі глави держави.
Петро Порошенко подякував за дуже важливу заяву Жозе Мануела Баррозу та президента Європейської ради Германа Ван Ромпея, в якому лідери ЄС назвали парламентські вибори перемогою українського народу і демократії.
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