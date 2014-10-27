ЄС вітає проведення парламентських виборів в Україні - заява

Про це йдеться у спільній заяві високих представників ЄС, яка була розповсюджена у понеділок в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

ЄС вітає проведення парламентських виборів в Україні 26 жовтня. Баррозу і Ромпей зазначають, що ЄС взяв до уваги попередню оцінку ОБСЄ/БДІПЛ стосовно того, що вони стали важливим кроком у прагненні провести вибори відповідно до міжнародних зобов'язань. «Це - перемога народу України і демократії”, - йдеться у заяві.

Баррозу та Ромпей переконані, що „виборчий мандат, який виданий українським народом, тепер має бути реалізований”. „Ми з нетерпінням чекаємо початку формування нового уряду. На підставі підсумків виборів слід шукати широкого національного консенсусу в цілях активізації необхідних політичних та економічних реформ в Україні”, - зазначають вони.

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На думку керівників ЄС, вирішальне значення з точки зору політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС матиме процес реформ, включаючи „початок національного діалогу в масштабах всієї країни, який закріпить в Україні єдність і внутрішню згуртованість”.

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„Ми сподіваємося на тісну взаємодію з новою Верховною Радою та майбутнім новим урядом, щоб допомогти в цих зусиллях. Ми підтверджуємо важливість того, щоб майбутні місцеві вибори на Донбасі, які мають відбутися наприкінці цього року, відбулися за законодавством України, слугували деескалації та фокусувалися на реформах виключно через діалог між урядом України та демократично обраними представниками”, - наголошують Ромпей та Баррозу.