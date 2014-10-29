Феодосійські морпіхи зазнали перших втрат в АТО

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Обстріл тривав майже півтори години. Внаслідок обстрілу позицій троє бійців поранені, один з них втратив ноги, один боєць загинув. Загиблим, як вдалося з'ясувати, виявився майор морської піхоти. Це перша втрата українських морпіхів, які вийшли з Феодосії.

"Вони обстрілювали мінометами, артилерійською системою "Гаубиця Д-30". Це судячи з характеру попадання осколків. І установкою "Град". Швидше за все, працювали дві установки, вони поклали два пакети по 40 штук", - так оцінюють бійці обстріл, який вели бойовики.

Читайте такожАртилерія сил АТО знищила вогневі точки бойовиків під МаріуполемЗагиблий майор перебував у бліндажі. Ця влучність, свідчать офіцери, говорить про те, що з того боку працюють не просто найманці-аматори, а висококласні спеціалісти регулярної російської армії.

Також повідомляється, що до Маріуполя приїхала величезна кількість журналістів, зокрема російських. Сьогодні знов лунало чергове попередження про можливий штурм Маріуполя. Але, враховуючи той факт, що сьогодні вночі бойовики пристрілювали українські позиції в районі Волновахи, обстріл у Маріуполі може бути відволікаючим маневром.