"Мені важко" і "життя не цукор": як українські президенти скаржаться на власну долю (відео)
Сьогодні у Москві відбулась прес-конференція українського екс-президента-втікача Віктора Януковича. Колишній президент поскаржився журналістам на важке й болісне життя.
«Я не можу сказати, що я всім задоволений. Я цього не можу сказати. Мені дуже важко, мені дуже боляче», – підсумував колишній президент.
Читайте такожЯнукович про своїх "господарів", гроші та повернення до України: головні тези прес-конференціїНе сильно задоволений своїм життям і теперішній президент України Петро Порошенко. Днями він також провів прес-конференцію, де заявив, що його життя не цукор.
«Я не хочу обговорювати своє життя, але повірте мені, воно не цукор", - сказав Порошенко.
УНІАН зібрав, як на життя скаржилися усі українські президенти.