Москаль: В окремих районах Луганської області проросійські настрої досягають 95%

Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль в інтерв'ю «Українській правді».

«Якщо говорити про проросійські настрої, то вони дуже високі - в деяких населених пунктах - 95%, в деяких - 80%. Найменше - це 30% в українізованій частині області, де історично більше українців», - говорить Москаль.

Він зазначає, що при цьому в Києві цьому відмовляються вірити.

«У Києві гадають, що війна чогось навчила цих людей. А я все більше розумію Булгакова, який словами свого героя сказав, що розруха починається в головах», - наголошує голова ОДА.

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У той же час, він повідомляє, що у нього немає проблем з місцевим населенням. А ось до влади в столиці у людей ставлення негативне.

«У мене немає проблем з місцевим населенням. Ставлення до мене дуже гарне, але відношення до київської влади у людей вкрай негативне. І я не знаю, як скоротити цю дистанцію. Я ще в 2006 році, коли був головою Луганської адміністрації, говорив Ющенко, що цей регіон ментально далекий від України. Але тоді не дійшло, зараз теж не доходить», - підсумував Москаль.