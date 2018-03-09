Порошенко вручив Шевченківську премію-2018

Цьогоріч, як і торік, кожен з нагороджених отримав по 240 тисяч гривень.

У 204 річницю дня народження великого Кобзаря президент Петро Порошенко вручив Шевченківську премію восьми лауреатам 2018 року у категоріях література, публіцистика, музичне мистецтво, візуальне мистецтво та кіномистецтво.

Як повідомляє прес-служба президента, церемонія нагородження відбулася у п’ятницю, 9 березня у Національному музеї Тараса Шевченка у столиці.

Глава держави висловив вдячність членам Шевченківського комітету за роботу, яку вони провели задля визначення претендентів, адже на здобуття високої державної нагороди претендувало майже сімдесят номінантів, і лише восьмеро з них успішно подолали перегони.

«Вітаю ваше рішення про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2018 року», - сказав Петро Порошенко.

Порошенко, зокрема, зазначив, що цьогорічна лауреатка премії з літератури Емма Андієвська не змогла приїхати з Німеччини «з об’єктивних причин», але наголосив, що вона народилася в Донецьку, хоча більшу частину життя прожила за кордоном, проте з Україною в серці і для України, й нині належить до найвідоміших митців українського зарубіжжя.

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Також голова держави зауважив, що лауреатом у категорії «Публіцистика» став доктор історичних наук, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, автор книги «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності» Сергій Плохій.

«Це фундаментальне наукове дослідження історії України, видане спочатку англійською, а згодом українською мовами, уже отримало високу оцінку і на Заході, і у вітчизняному науковому середовищі. Європі потрібна об’єктивна наукова правда про Україну», – зауважив Порошенко.

Лауреатом у категорії «Музичне мистецтво» стала композиторка Вікторія Польова, чиї композиції, на думку музикознавців, одні з найкращих у загальній картині сучасної української музики.

У номінації «Візуальне мистецтво» переміг художник Павло Марков, твори якого, за словами Порошенка, постійно експонуються в престижних галереях світу.

У категорії «Кінематографія» лауреатами стали четверо творців сучасного українського документального кіно, а саме – режисер циклу історико-документальних фільмів, присвячених Революції Гідності, Володимир Тихий і співавтори фільмів: оператори Юрій Грузінов, Ярослав Пілунський і Сергій Стеценко.

Зазначимо, особам, удостоєним Національної премії, присвоюється звання лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата. Також до складу премії входить грошова нагорода, яка у порівнянні з 2017 роком не змінилася та склала 240 тис. грн кожному з нагороджених.