У центрі Києва протестувальники прорвалися до пам’ятника Шевченку: планують завадити Порошенку покласти квіти (фото, відео)

09:35, 09 березня 2018
Суспільство
3875 0
Поліція не пропускала людей до парку / фото informator.news

Учасники акції планують завадити президенту України Петру Порошенку покласти квіти до пам’ятника Кобзарю, передає "Інформатор".

Периметр парку оточений бійцями Нацгвардії, усі паркові доріжки та входи перекриті парканом.

Читайте такожУ Києві за декламацію віршів Шевченка можна буде проїхати в метро безкоштовноЗранку 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, поліція не пускала людей на територію парку Шевченка, передає "Громадське".

Біля входів стоять кілька десятків чоловіків, подекуди сперечаються з поліцією, намагаючись потрапити на територію.

Пізніше ЗМІ повідомили, що близько 40 людей зайшли у парк в обхід металошукачів і рамок. Наразі пропускають лише силовиків і журналістів, які були акредитовані на заходи.

фото informator.news

Водночас ті, хто пройшов в обхід рамок, влаштували акцію під пам'ятником Шевченку.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в центрі Києва перекрили частину вулиць для руху автомобілів й скасували зупинки громадського транспорту. Обмеження діятимуть у зв'язку зі святковими заходами з нагоди річниці з дня народження Шевченка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: 204 річниця з дня народження Шевченка
Теги: #Порошенко квіти#протестувальники в Києві#пам'ятник Шевченку