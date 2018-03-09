У центрі Києва протестувальники прорвалися до пам’ятника Шевченку: планують завадити Порошенку покласти квіти (фото, відео)

Правоохоронці оточили периметр парку Шевченка та перекрили вхід парканом.

У центрі Києва протестувальники прорвалися всередину парку Шевченка. Поліція не встигла втрутитись.

Учасники акції планують завадити президенту України Петру Порошенку покласти квіти до пам’ятника Кобзарю, передає "Інформатор".

Периметр парку оточений бійцями Нацгвардії, усі паркові доріжки та входи перекриті парканом.

Читайте такожУ Києві за декламацію віршів Шевченка можна буде проїхати в метро безкоштовноЗранку 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, поліція не пускала людей на територію парку Шевченка, передає "Громадське".

Біля входів стоять кілька десятків чоловіків, подекуди сперечаються з поліцією, намагаючись потрапити на територію.

Пізніше ЗМІ повідомили, що близько 40 людей зайшли у парк в обхід металошукачів і рамок. Наразі пропускають лише силовиків і журналістів, які були акредитовані на заходи.

Водночас ті, хто пройшов в обхід рамок, влаштували акцію під пам'ятником Шевченку.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в центрі Києва перекрили частину вулиць для руху автомобілів й скасували зупинки громадського транспорту. Обмеження діятимуть у зв'язку зі святковими заходами з нагоди річниці з дня народження Шевченка.