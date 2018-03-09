У меморандумі про нову макрофінансову допомогу для України передбачені невиконані вимоги з попередньої програми – ЄК

У Євросоюзі наполягають на проведенні реформ та посиленні боротьби з корупцією в Україні.

У меморандумі про надання Україні нової макрофінансової допомоги (МФД) на суму 1 млрд євро передбачені невиконані вимоги з попередньої програми.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні Європейської комісії, розповсюдженій сьогодні у Брюсселі.

В ЄК констатували, що всі виплати за запропонованою програмою, включаючи перший транш, залежатимуть від реалізації заходів у рамках реформ, спрямованих на «усунення уразливостей, виявлених в українській економіці».

«Умови, передбачені Меморандумом про взаєморозуміння, враховують і заходи, які залишаються невиконаними з попередньої програми МФД, а також включають кроки, спрямовані на посилення боротьби з корупцією», - йдеться в повідомленні.

В Комісії також зазначили, що визнають «значні зусилля української влади з реформування, які були зроблені останніми роками, в тому числі, у таких ключових секторах як енергетика, державне управління, соціальна безпека, управління державними фінансами та судова влада».

«З моменту закінчення терміну дії попередньої програми у січні 2018 року, в Україні продовжували реалізувати реформи, в тому числі й ті, які стосуються деяких з чотирьох заходів, які залишилися невиконаними, що стало на заваді виплати остаточного траншу тієї програми. Одне із зобов'язань вже виконано: було створено кредитний реєстр Національного банку України. Але необхідно більше прогресу в інших заходах, передбачених попередньою програмою. Важливо, щоб був підтриманий реформаторський імпульс для боротьби з корупцією…», - підкреслили у ЄК.

Коментуючи ухвалене рішення, віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс наголосив, що пропозиція стосовно четвертої програми МФД на суму 1 млрд євро свідчить про зобов'язання ЄС «стояти разом з народом України».

«Ця солідарність повинна йти поряд зі стійким зобов’язанням української влади виконувати амбітний порядок денний реформ для створення стабільної та процвітаючої України. Ми розраховуємо на підтримку Європейського парламенту та держав-членів цієї важливої програми», - сказав він.

Читайте такожВ Україні набув чинності закон про створення і ведення кредитного реєстру НБУ

Європейський комісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі, своєю чергою, зазначив, що «Україна продовжує користуватися політичною та фінансовою підтримкою Європейського Союзу для зусиль, спрямованих на реформи».

«За останні декілька років багато було досягнуто. Зараз я закликаю владу з новою силою посилювати динаміку реформ, побудувати справедливішу, стабільнішу та процвітаючу країну в інтересах усіх українців», - підкреслив єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, Європейська комісія запропонувала Раді ЄС та Європарламенту надати Україні нову програму макрофінансової допомоги (МФД) в розмірі 1 млрд євро.

Це вже четверта програма, за якою Київ отримує макрофінансову допомогу від Брюсселя. З 2014 року Єврокомісія надала Україні 3,4 млрд євро МФД у вигляді кредитів з низькими відсотками. З цієї суми 1,61 млрд було виділено у 2014 та 2015 роках в рамках першої та другої програм МФД. У квітні 2015 року ЄС вирішив надати третю програму допомоги у розмірі 1,8 млрд євро, з яких 600 млн залишилися невикористаними через невиконання Україною вимог програми. Зокрема, виділення наступного кредитного траншу було призупинено до моменту ухвалення Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляку, а також підтримки переселенців.

1 березня міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що ключовою вимогою ЄС до України для отримання четвертої програми макрофінансової допомоги є запуск автоматичної верифікації електронних декларацій.