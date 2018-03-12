Україні для повного членства в НАТО необхідно завершити чимало реформ - нардеп

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак при цьому наголосив, що вступ до ЄС і НАТО є стратегічними пріоритетами України.

«Народний фронт» вважає очікуваним та правильним рішенням НАТО визнання за Україною статусу країни–аспіранта Північноатлантичного альянсу. Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак на Погоджувальній раді.

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«Це очікуване і правильне рішення. «Народний фронт» послідовно визначає вступ до НАТО як стратегічний пріоритет України. Наші союзники у Північноатлантичному альянсі повинні усвідомлювати, що членство України в НАТО – це не так питання безпеки України, як запорука безпеки і миру в Європі та у світі загалом», - наголосив він.

«Для приєднання України до НАТО потрібна політична воля Альянсу. Так само має бути розуміння того, що з Україною НАТО однозначно стане сильнішим», - додав Максим Бурбак.

Керівник фракції також наголосив, що Україні для повного членства необхідно завершити чимало реформ.

«На шляху до НАТО нас також чекає немало роботи. Нам необхідно завершити антикорупційну реформу і створити незалежний антикорупційний суд. Нас чекає реформа сектору оборони і ВПК, ухвалення закону про нацбезпеку, який, окрім реформи системи управління оборонного сектору, передбачає, що вступ до ЄС і НАТО є нашими стратегічними пріоритетами», - наголосив він.

«Треба визнати, що завдяки політичній волі і рішучості дій уряду та коаліції одразу після Революції гідності ми неймовірно просунулися у напрямку до набуття членства в НАТО. «Народний фронт» і надалі робитиме усе необхідне, аби Україна найближчим часом стала членом НАТО. Це абсолютно можливо, і ми докладемо для цього усіх своїх зусиль», - підкреслив Максим Бурбак.