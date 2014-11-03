Радник Авакова не виключає чергового наступу з боку РФ

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"На території Донецької та Луганської областей немає непідконтрольних В.Путіну терористичних банд. Є просто скажемо так деяке нерозуміння між самими бандформуваннями і війна, але все це боротьба за сферу впливу і всі вони підконтрольні Путіну. На жаль, сьогодні маємо ситуацію, коли потрібно щиро заявити про те, що чергова фаза можливого масштабного протистояння цілком реальна", - заявив він.

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Шкіряк також заявив, що Україна не допустить кримського сценарію і всі, хто організував "вибори" в "ДНР" і "ЛНР" будуть покарані.