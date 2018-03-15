"Якщо їм не слабо": Савченко запропонувала допитати її на поліграфі
Народний депутат України Надія Савченко запропонувала СБУ та ГПУ допитати її на поліграфі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у кулуарах ВР.
«Пропоную прокуратурі, СБУ і всім відповідним органам допитати мене публічно на поліграфі – на детекторі брехні, як його ще називають. І почути публічно на всю Україну, на весь світ відповіді на всі запитання, якщо вони не бояться, якщо їм не слабо», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання щодо притягнення до відповідальності, затримання та арешт позафракційного депутата Савченко.
Луценко у ВР заявив, що “у слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко - народний депутат України - особисто планувала..., особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе”. Луценко наголосив, що правоохоронці мають незаперечні докази, і сьогодні він внесе до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.