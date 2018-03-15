"Якщо їм не слабо": Савченко запропонувала допитати її на поліграфі

Вона заявляє, що готова публічно дати відповіді на всі запитання.

Народний депутат України Надія Савченко запропонувала СБУ та ГПУ допитати її на поліграфі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у кулуарах ВР.

«Пропоную прокуратурі, СБУ і всім відповідним органам допитати мене публічно на поліграфі – на детекторі брехні, як його ще називають. І почути публічно на всю Україну, на весь світ відповіді на всі запитання, якщо вони не бояться, якщо їм не слабо», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання щодо притягнення до відповідальності, затримання та арешт позафракційного депутата Савченко.

Луценко у ВР заявив, що “у слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко - народний депутат України - особисто планувала..., особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе”. Луценко наголосив, що правоохоронці мають незаперечні докази, і сьогодні він внесе до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.