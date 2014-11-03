Росія продовжує вести повітряну розвідку над Чорним морем і поблизу острова Зміїний

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Фактів проведення повітряної розвідки незаконними збройними формуваннями на кордоні та в контрольованих районах не виявлено. Загалом за минулий тиждень прикордонниками у 22 випадках зафіксовано використання 25 ворожих БПЛА. Протягом доби зафіксовано використання ЗС РФ 3 розвідувальних літаків Су-24 над акваторією Азовського моря та над Керченською протокою. Окрім цього, виявлено використання Збройними силами РФ літака ІЛ-20 для проведення радіоелектронної розвідки над акваторією Чорного моря та поблизу острова Зміїний", - сказав Лисенко.

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Він також зазначив, що протягом минулої доби обстрілів, бойових зіткнень та нападів на підрозділи Держприкордонслужби з боку збройних бандформувань не було.