В Україні 18 березня можливі провокації у зв'язку з виборами президента Росії - Тимчук

Завтра різко зросте ймовірність провокацій в Україні, які Кремль буде використовувати для своєї пропаганди, зазначив координатор групи "Інформаційний опір"

Під час протестних акцій у неділю, 18 березня, в Україні можливі провокації у зв'язку з виборами президента Росії, зазначив у Facebook народний депутат від "Народного фронту", координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"На 18 березня в багатьох регіонах України заплановані акції протесту. Можливість вийти на мирний протест – невід'ємне право громадян. Хочу, однак, нагадати, що 18 березня в Росії будуть проходити вибори президента. Природно, в цей день різко зростає ймовірність провокацій в Україні, які Кремль буде використовувати для своєї пропаганди", - написав депутат.

Він закликав організаторів та учасників масових акцій бути пильними.

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Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про те, що громадяни РФ не будуть допускатися в неділю, 18 березня, на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента Росії.

Тим часом у посольстві РФ в Україні заявляли про те, що 18 березня виборчі дільниці будуть відкриті. Мова йшла про виборчі дільниці на території посольства РФ у Києві, а також у приміщеннях генеральних консульств у Львові, Одесі та Харкові.

В свою чергу об'єднані сили націоналістів ‒ "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус" - заявили про те, що не допустять в Україні голосування на російських виборах.