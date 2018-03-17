Росія в ОБСЄ звинуватила Україну у "відкритому втручанні" у свої внутрішні справи

00:44, 17 березня 2018
Політика
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Росія вважає, що Україна втручається в її справи / фото УНІАН

Недопуск росіян на територію дипломатичних установ в Україні під час виборів президента РФ 18 березня є "відкритим втручанням у внутрішні справи Росії".

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Про це заявив постійний представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич, повідомляється на сторінці представництва РФ в ОБСЄ в Twitter.

«Закликаємо Італію (головує в ОБСЄ, - ред.), генсека ОБСЄ Томаса Гремінгера, Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, а також СММ ОБСЄ в Україні відреагувати на кричуще рішення Києва щодо недопуску російських громадян на територію російських дипустанов в Україні у день виборів президента Росії. Це - відкрите втручання у внутрішні справи Росії", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в неділю, 18 березня 2018 року, режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України - в Києві, Харкові, Одесі та Львові - не передбачатиме доступу до цих об'єктів громадян РФ для голосування на виборах, доступ в установи матимуть особи виключно з дипломатичним статусом.

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Теги: #Росія#Україна#ОБСЄ#посольство#вибори Путіна