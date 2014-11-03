Російську техніку перекидають на Донбас автобати ВС РФ - блогер

Про це повідомляє блогер Іраклій Комахідзе в матеріалі, опублікованому на сайті ІнформНапалм.

Зокрема, за даними блогера, в перекиданні беруть участь 474-й окремий автомобільний батальйон важких тягачів, в/ч 33027 (місце дислокації - Міллерово, Ростовська область); автомобільні батальйони зі складу 78-ї бригади матеріально-технічного забезпечення в/ч 11384 58-ї армії (місце дислокації - Буденновск, Ставропольський край) і 99-ї бригади матеріально-технічного забезпечення 49-ї армії, в/ч 72153 (місце дислокації - Майкопа, Адигея).

Читайте такожПід Донецьком журналіст сфотографував колону з понад 60 військових вантажівокЗгідно з розслідування Комахідзе, російські війська перекидають на Донбас штатні російські танки Т-90, Т-72, а також Т-64, які не перебувають на озброєнні РФ; бойові машини піхоти; бойові машини десанту (як транспортні, так і самохідні міномети «Нона-С» і артустановки «Спрут-СД»); самохідні артилерійські установки «Мста-С».

Нагадаємо, за даними журналіста Юрія Бутусова, угруповання російських військ у листопаді знову збільшене до масштабу серпневого вторгнення в Україну. Росія має на фронті в Донбасі не менше 12 батальонно-тактичних груп, плюс частини спецназу, важку артилерію - САУ 152 мм, а також РСЗВ "Ураган", "Смерч", і систему ППО, яка включає ЗРК дальньої дії типу С-300.

Фотографії були викладені в мережу Іраклієм Комахідзе сьогодні з підв'язаними до них датами, з яких випливає, що фото датуються періодом від 15 вересня по 31 жовтня. Можливо, цим пояснюється літній одяг та зелень на деяких з них - прим. редакції