В Європарламенті заявили, що ЄС має очолити міжнародні переговори про деокупацію Криму

Ситуація в Криму вимагає створення міжнародного формату переговорів для досягнення деокупації українського півострова.

Євросоюз має очолити міжнародні переговори про деокупацію анексованого Росією Криму. Про це заявив голова комітету з закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер.

Читайте такожКлімкін: зустріч міністрів ЄС в групі друзів України "була суперовою"

Він зазначив, що питання конфлікту на Донбасі й анексії Криму треба вирішувати трьома шляхами.

«Перший – слід рішуче розглянути пропозицію розміщення там миротворчої місії ООН, включно із російсько-українським кордоном… Друге - ЄС повинен зробити свою амбіційну пропозицію щодо своєї ролі у вирішенні конфлікту, який, зокрема, може означати призначення спеціального політичного посланця ЄС в питанні війни на Донбасі. І останній пункт. Ситуація в Криму вимагає можливого створення міжнародного формату переговорів для досягнення деокупації українського півострова», – заявив Макалістер.