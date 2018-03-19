В Європарламенті заявили, що ЄС має очолити міжнародні переговори про деокупацію Криму

16:29, 19 березня 2018
Політика
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Ілюсстрація \ REUTERS

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Він зазначив, що питання конфлікту на Донбасі й анексії Криму треба вирішувати трьома шляхами.

«Перший – слід рішуче розглянути пропозицію розміщення там миротворчої місії ООН, включно із російсько-українським кордоном… Друге - ЄС повинен зробити свою амбіційну пропозицію щодо своєї ролі у вирішенні конфлікту, який, зокрема, може означати призначення спеціального політичного посланця ЄС в питанні війни на Донбасі. І останній пункт. Ситуація в Криму вимагає можливого створення міжнародного формату переговорів для досягнення деокупації українського півострова», – заявив Макалістер.

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Теги: #Крим#деокупація#Євросоюз