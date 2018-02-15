Після захоплення Криму РФ готувалася до широкомасштабного вторгнення в Україну - колишній в. о. міністра оборони

Разом з тим Михайло Коваль заявив, у Збройних силах України на той час не було сил і засобів протистояти масштабному нападу РФ.

Генерал-полковник, перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль заявляє, що Росія після окупації Криму готувалась до широкомасштабного вторгнення на материкову Україну.

Читайте також"Вежливые люди" під дулами автоматів вели жінок з дітьми на захоплення об'єктів ЗСУ в Криму - колишній в.о. міністра оборониЯк передає кореспондент УНІАН, про це Коваль, який з 25 березня по 3 липня 2014 року виконував обв’язки міністра оборони, повідомив під час засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінальної справи про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради.

Відповідаючи на запитання, чи була необхідна кількість військовослужбовців, щоб деблокувати будівлю Верховної Ради Криму, яку наприкінці лютого 2014 року захопили 80 озброєних осіб, він заявив, що відповідних ресурсів не було.

«Не було цього, такої сили не було. Я як професіонал скажу, що мали бути хороші штурмові групи, добре підготовлені. Були б дуже великі втрати серед цивільного населення, якби в центрі столиці автономії почалися бойові дії. Тим більше перший постріл – це розв’язання рук всіх і вся», - сказав Коваль.

За словами в.о. міністра оборони, від розвідників надходила інформація про підготовку Росієювторгнення на материкову Україну.

«Тільки відбулась анексія Криму, я став виконуючим обов’язки міністра оборони, і я одразу як військовослужбовець заслухав, які загрози існують для держави… Я доповів виконуючому обов’язки президента про загрозу вторгнення (військ РФ на материкову Україну – УНІАН). Мої пропозиції були, починаючи від мобілізації… Прикриваємо Чернігівський напрямок, там, там, там, починаємо мінування - тобто готуватись до великомасштабного вторгнення, і щодо загрози цього вторгнення у нас була розвідінформація, але у нас не було сил і засобів», - додав Коваль.

«Збройні сили України змогли на дві області (Донецька та Луганська – УНІАН) вивести всього дві батальйонні тактичні групи до кінця березня – це група 25-ї повітрянодесантної бригади з однією батареєю 2С9, вони прийшли в район Степанівки, це 80-та бригада – вони прийшли під Луганськ і прийшли до оборони району», - додав він.

При цьому Коваль зауважив, що ще одна група із 93-ї бригади намагалась розміститись у Гвардійському Луганської області, але їх «не пустили хлопці в козачих одностроях».