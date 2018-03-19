До окупованого Криму приїхав німецький депутат

10:19, 19 березня 2018
Політика
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Ілюстрація REUTERS

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter. Він закликав уряд Німеччини вплинути на німецьких політиків.

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"Черговий німецький політичний авантюрист Ульріх Ейме нелегально пробрався в анексований Крим. Закликаємо федеральний уряд нарешті заборонити такі вояжі німецьких громадян, а керівництво фракції AfD у Бундестазі – відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії", – йдеться у повідомленні Мельника.

Як повідомляв УНІАН, німецький уряд розкритикував місцевих політиків з партії "Альтернатива для Німеччини", які в лютому 2018-го приїхали в окупований Крим.

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Теги: #Крим#депутат#Німеччина