До окупованого Криму приїхав німецький депутат

Український посол назвав Ейме черговим політичним авантюристом.

В окупований Крим незаконно приїхав німецький депутат від фракції "Альтернатива для Німеччини" Ульріх Ейме.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у своєму Twitter. Він закликав уряд Німеччини вплинути на німецьких політиків.

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"Черговий німецький політичний авантюрист Ульріх Ейме нелегально пробрався в анексований Крим. Закликаємо федеральний уряд нарешті заборонити такі вояжі німецьких громадян, а керівництво фракції AfD у Бундестазі – відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії", – йдеться у повідомленні Мельника.

Черговий 🇩🇪політичний авантюрист @Ulrich_Oehme нелегально пробрався в анексований Крим: закликаєм Федеральний уряд накінець заборонити такі вояжі 🇩🇪громадян, а керівництво фракції @AfDimBundestag у Бундестагу - відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 18, 2018

Як повідомляв УНІАН, німецький уряд розкритикував місцевих політиків з партії "Альтернатива для Німеччини", які в лютому 2018-го приїхали в окупований Крим.