У Маріуполі чути залпи артилерії

Сьогодні вранці мешканці центральної частини Маріуполя чули залпи важких знарядь. Постріли також чути в Іллічівському та Орджонікідзевському районах. Жителі "5 мікрорайону" відзначають, що чують постріли такої сили, що у них в будинках тремтять шибки, повідомляє 0629.

У прес-службі штабу АТО пояснили, що на даний момент українські військові виконують свої бойові завдання. За даними штабу територіальної оборони міста, бійці проводять навчальні стрільби.

У той же час, як повідомив 0629 джерело серед військових, зараз йде бій. Однак, які позиції піддаються обстрілу, на даний момент невідомо.

Читайте такожПід Маріуполем знайшли схованку зброї бойовиків

У штабі АТО закликають маріупольців зберігати спокій, відзначаючи, що місту напад зараз не загрожує.

В мережі Інтернет поширюється інформація, що піддається обстрілу селище Павлопіль. Однак, як повідомили в павлопольській селищній раді, зараз в селищі тихо. "Наше селище не піддавався обстрілу, - розповів сільський голова Сергій Шапкін. - Снаряди летять над нами в бік села Жовтень. Нас бомбили в неділю".

Інформація з'ясовується.