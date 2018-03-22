ГПУ показала докази підготовки теракту Савченко та Рубаном (повне відео)

Відео змогли показати в Раді не одразу - при першій спробі увімкнення з трансляцією виникли проблеми.

На засіданні Верховної Ради України продемонстрували 20-хвилинне відео Генеральної прокуратури України, в якому зібрані аудіо- та відеодокази причетності народного депутата Надії Савченко до підготовки терактів.

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Як повідомив кореспондент УНІАН, відео змогли показати не одразу - при першій спробі демонстрації з трансляцією виникли проблеми.

Після цього генеральний прокурор Юрій Луценко продовжив виступ з трибуни парламенту. Савченко під час виступу Луценка стояла прямо перед трибуною з телефоном в руках.

Потім у ВР спробували вдруге продемонструвати відео, але воно було низької якості, зокрема, був нерозбірливий текст і поганий звук. Після кількох секунд демонстрації такого відео голова ВР Андрій Парубій сказав, щоб його вимкнули, і запропонував депутатам ставити питання генпрокурору.

Тим не менш, технічні проблеми були вирішені. На відео зафіксовані переговори Савченко щодо перевезення зброї з ОРДЛО та можливостей зміни влади в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони. Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

У четверг, 22 березня, у Комітеті Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту одноголосно проголосували за всі три подання генпрокурора та рекомендували Раді дозволити арешт Савченко.