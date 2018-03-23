У Росії незадоволені занесенням до бази даних сайту іноземних «спостерігачів» на «виборах президента Росії» в окупованому Криму.

МЗС РФ вимагає припинити роботу сайту «Миротворець», який опублікував дані іноземних «спостерігачів» на «виборах президента Росії» в окупованому Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник директора департаменту інформації та преси МЗС РФ Артем Кожин.

«Звернули увагу, що персональні дані незалежних іноземних спостерігачів, які перебували під час виборів президента РФ у Криму, були занесені до банку даних сайту «Миротворець», сервер якого базується зараз у США. 18 березня там з'явились імена спостерігачів з Іспанії, Італії, Швеції та Кіпру», - сказав Кожин.

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При цьому він заявив, що дані інших іноземців із Фінляндії, Норвегії, які вже раніше відвідували півострів, були внесені до бази «Миротворця» до 18 березня.

Кожин заявив, що правозахисні структури ООН уже звертали увагу на порушення «Миротворцем» «права на приватне життя й презумпцію невинуватості, а також рекомендували Києву провести відповідну роботу й закрити цей сервер».

За його словами, небажання України провести розслідування діяльності сайту порушує зобов'язання в рамках Ради Європи, а кількість опублікованих персональних даних щодня збільшується, в тому числі, й громадян із ЄС.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Надія Савченко потрапила до бази сайту "Миротворець".