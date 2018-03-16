Савченко потрапила до бази сайту "Миротворець"

Нардеп Надія Савченко опинилася у базі сайту "Миротворець".

Народного депутата України Надію Савченко внесли в базу сайту "Миротворець".

Інформація про неї розміщена в розділі "Чистилище".

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"Зрадник батьківщини. Пособник терористів. Підготовка терористичних актів на території України за замовленням країни-агресора і проросійських терористичних організацій. Підготовка державного перевороту", - вказується на сайті.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.