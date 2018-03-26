У Кремлі "лякають" відповіддю на висилку російських дипломатів зі США

Прес-секретар президента РФ заявив, що поки будь-яких офіційних заяв із Вашингтона про ймовірну висилку російських дипломатів не було.

У Кремлі заявили, що в разі висилки російських дипломатів із США «працюватиме принцип взаємності».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Ми звикли не орієнтуватись на повідомлення ЗМІ, будь-яких офіційних заяв ми досі не чули і не бачили з Вашингтона про передбачувану висилку наших дипломатів, будемо керуватись фактами та заявами офіційних осіб, а не повідомленнями ЗМІ. Зрозуміло, в кожному подібному випадку, звичайно, працюватиме принцип взаємності», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, телеканал CNN із посиланням на свої джерела повідомив, що США і низка європейських країн у понеділок оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки на території Великої Британії.