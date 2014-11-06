В АП хочуть внести зміни до закону про люстрацію

Про це він сказав в ефірі 5 каналу у середу ввечері, пише Українська правда.

"У закон необхідно вносити дійсно конкретні зміни для того, щоб в законі детально прописати, що таке учасник бойових дій, який був у зоні АТО. І дуже багато сьогодні хлопців, які дійсно знаходилися в зоні АТО вже після Революції Гідності, але вони потрапляли під пряму дію (закону)", - зазначив Зубко.

Він підкреслив, що склалася ситуація, за якої чиновники-корупціонери не потрапляють під пряму дію закону, і будуть проходити люстраційну комісію.

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Зубко вважає, що закон про люстрацію несе деякі негативні наслідки, бо низка сумлінних держслужбовців, які самостійно будували кар'єру, змушені звільнятися. Через це держава втрачає досвідчених кадрів, серед яких є й учасники АТО.