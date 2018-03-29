"Ми не видаємо своїх громадян": в СБУ відреагували на розшук владою РФ українського пранкера

Речник СБУ заявила, що Україна, згідно з Конституцією, не видає своїх громадян, незалежно від органу влади.

Оголошення в розшук у Росії українського пранкера Євгена Вольнова не означає, що Україна може видати його Російській Федерації.

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«Україна своїх громадян не видає», - сказала "Обозревателю" речник Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Вона пояснила, що питання про видачу Вольнова Росії не відноситься до компетенції Служби безпеки України.

У той же час спікер підкреслила: "Але взагалі держава ніколи не видає своїх громадян. Це загальна практика. Якщо ви читали Конституцію України, то ви знаєте, ми не видаємо своїх громадян, незалежно від органу влади".

Як повідомляв УНІАН, СК РФ порушив кримінальну справу стосовно українського пранкера, якого звинувачують у поширенні неправдивої інформації про кількість жертв пожежі в ТЦ «Зимова вишня». Влада РФ оголосили його в розшук.