Коаліційну угоду обговорять післязавтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат, представник “Блоку Петра Порошенка” Віталій Ковальчук у коментарі журналістам у Верховній Раді, де тривають консультації з формування коаліції між переможцями позачергових парламентських виборів.

“Наступного разу ми зустрічаємося у суботу”, - сказав Ковальчук і додав, що сьогодні до переговорів між «Блоком Порошенка», «Народним фронтом» і «Самопоміччю» долучилася Радикальна партія, а “Батьківщина” приєднається до консультацій 8 листопада.

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Він додав, що “Батьківщині” буде направлено всі матеріали по 7 робочим підгрупам, які “вже напрацювали дуже змістовні документи”.

Водночас представники “Батьківщини” Андрій Кожем'якін та Григорій Немиря заходили до будівлі парламенту під час консультацій. Проте, вже залишаючи будівлю, на запитання журналістів вони натякнули, що участі у консультаціях не брали.

Як повідомляв УНІАН, раніше кандидат у депутати від "Блоку Петра Порошенка" Микола Томенко заявляв, що представниками “Батьківщини” на консультаціях визначено Кожем'якіна та Немирю, однак через певні “технічні обставини” вони сьогодні присутні не були.