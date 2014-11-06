Кириленко: у Києві тривають коаліційні переговори

17:59, 06 листопада 2014
Політика
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Сьогодні відбуваються переговори робочої групи щодо коаліційної угоди. 

Партії обговорюють ключові моменти коаліційної угоди / фото УНИАН

Про це повідомив кандидат у народні депутати від партії "Народний фронт" В’ячеслав Кириленко у своєму "Твіттері". За його словами, учасники робочої групи розглянуть тексти по сімох ключових напрямках реформ.

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ЦВК опрацювала 99,93% електронних протоколів у багатомандатному виборчому окрузі. За попередніми підрахунками, лідирує "Народний фронт", відразу за ним із невеликим відривом – "Блок Петра Порошенка". Також проходять в Верховну Раду "Самопоміч", "Опозиційний блок", Радикальна партія Олега Ляшка і "Батьківщина".

В обговоренні коаліційної угоди беруть участь всі партії, окрім "Опозиційного блоку".

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