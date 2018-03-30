Експерти прогнозують велику кількість кандидатів на посаду президента України навесні 2019 року

В Агентстві моделювання ситуацій вважають, що президентська кампанія «буде дуже жорсткою» і вибори проходитимуть у два тури.

«Є велика вірогідність» того, що буде велика кількість кандидатів на посаду президента України навесні 2019 року.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

Він сказав, що не виключає появи нових «політичних проектів» і нагадав, що до наступних виборів президента залишився «рівно рік».

При цьому Бала зазначив, що агентство планує щомісяця проводити прес-конференції щодо можливих кандидатів на посаду президента, їх програм, позиціювання. Також він нагадав, що через півроку після президентських виборів мають відбутися парламентські вибори, і «безумовно всі політичні партії, які так чи інакше сподіваються потрапити до парламенту, змушені будуть висувати своїх кандидатів на президентську кампанію, щоби подивитися, які в них сильні та слабкі сторони, і зробити з цього відповідні висновки».

Бала зазначає, що основних претендентів на сьогодні є не більше п’яти, виходячи із соціологічних досліджень, – це лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, нинішній президент України Петро Порошенко, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, партія «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та кандидат від «Самопомочі», з яким вони ще не визначилися.

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«Ще можна говорити про кандидата від «Свободи», - додав він.

За словами Бали, ці кандидатури «в тій чи іншій мірі є проукраїнськими», і вони не будуть нести «загрози для країни з точки зору її орієнтирів, які зараз визначені». Водночас Бала зазначив, що кандидатури від «Опозиційного блоку» та партії «За життя» викликають «певну пересторогу».

Говорячи про можливість участі лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка у президентських виборах, Бала зазначив, що є ймовірність об’єднання двох партій (НФ та БПП) для участі у парламентських виборах, а тоді кандидат буде один.

Говорячи про можливу участь Яценюка у президентських виборах, Бала обмовився, назвавши його Януковичем. А тоді сказав: "Хоча, це мабуть правильна обмовка, бо судячи з того, як ведуться у нас судові процеси, то це не виключено...". Також він нагадав, що зараз "у Бразилії судять колишнього президента, він подав апеляцію, йому вирок за корупцію дали, але по соціології він займає перше місце".

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький зазначив, що вже за рік до виборів почалася «політична активність не тільки основних кандидатів, але й людей, які починають висловлювати свої президентські амбіції». За його словами, на сьогодні немає «явного лідера, який на 100% перемагає на президентських виборах». Голобуцькйи вважає, що кандидатам доведеться говорити про внутрішню політику, про економіку більше як завжди, та відповідати на конкретні питання, зокрема, щодо Донбасу і Криму.

Також Голобуцький зазначив, що президентська кампанія «буде дуже жорсткою» і «варіантів, що вибори хтось виграє в першому турі, взагалі не існує на даний момент». Він зазначив, що можлива поява громадського діяча, співака Святослава Вакарчука «змінить соціологію, яка давалася в минулому році і показувала, що Вакарчук має можливість отримати 3-4 місце». При цьому Голобуцький додав, що не дуже в це вірить.

За його словами, кандидатура актора Володимира Зеленського може, як і Вакарчук, отримати голоси тих, що не визначилися, бо навряд чи вони можуть відібрати голоси у нинішнього президента.

«Відверто сказати, то там і відбирати особливо нічого», - сказав експерт і додав, що відбиратимуть вони голоси в опозиційних кандидатів, оскільки виступатимуть з опозиційною риторикою.

Як повідомляв УНІАН, за даними дослідження Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, в Україні немає жодного політика з позитивним балансом «довіри-недовіри» населення. Водночас на цоьму фоні досить непогано виглядають громадські діячі – у Святослава Вакарчука баланс «довіри-недовіри» теж негативний, але це показник на рівні «мінус» 5%. «Це 37%, які йому довіряють. У Володимира Зеленського теж непоганий баланс, правда, «мінус», але «мінус» 11%, і йому довіряє 33%», - розповіла директор Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна.