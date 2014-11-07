Україна готується купити у США три безпілотника за 3 млн доларів - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на військово-дипломатичне джерело в Москві.

"Ці безпілотники можуть визначати точні координати наземних об'єктів і в режимі реального часу видавати цілевказівки ударним засобам для їх поразки", - сказало джерело. За його словами, "якщо угода відбудеться, безпілотники можуть бути використані на південному сході України".

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"У рамках контракту американська сторона пропонує організувати для українських операторів безпілотників двотижневі курси на базі Редстоунського арсеналу (штат Алабама, США)", - додало джерело.

Вартість одного комплексу з безпілотником, за його словами, становить близько $300 тис., але весь контракт оцінюється більш ніж в $3 млн, оскільки в нього входять підготовка операторів і технічне обслуговування апаратів у Сполучених Штатах.