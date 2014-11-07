РНБО перевіряє інформацію про ліквідацію "Бєса"

Рада національної безпеки і борони України перевіряє інформацію про вбивство терориста Ігоря Безлера «Бєса» та знищення його бандформування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ця інформація є, але вона перевіряється. Ми поки не можемо стверджувати, що це дійсно відбулося», - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні радник міністра оборони України Олександр Данилюк поінформував, що ватажка одного з бандитських формувань на Донбасі Безлера ("Бєса") було ліквідовано російськими спецслужбами.

У Службі безпеки України заявили, що не мають інформації про ліквідацію російськими спецслужбами Безлера.