Російські військові повністю нейтралізували угруповання "Бєса" у Горлівці

Частина бойовиків перейшли під єдине командування «ДНР», частина зникли, повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"У той же час відзначається перекидання бойовиками бронетехніки до рубежу в районі н. п. Первомайськ і концентрація озброєнь за напрямом н. п. Весела Гора і Трьохізбенка, а також навпроти н. п. Попасна та Гірське", - йдеться в повідомленні.

У район Станиці Луганської підтягнута «зведена артилерійська група» (до змішаного дивізіону).

Читайте такожУ зоні АТО – активізація бойових дій: за добу загинули 3 військові, 4 – пораненіВ південних районах «ЛНР» триває насильницька мобілізація». У зв'язку з чим відзначається активний масовий виїзд громадян чоловічої статі, які прагнуть уникнути «мобілізації», на підконтрольні території Україні, зазначив експерт.

Як повідомлялося, протягом останніх діб в районі бойових дій на Донеччині зафіксовано 49 обстрілів позицій українських військ російсько-терористичними військами.