Екс-радник глави Міноборони повідомив про ліквідацію "Бєса"

За наявною інформацією, ватажка одного з бандформуваннь Ігоря Безлера "Бєса" було ліквідовано російськими спецслужбами.

Про це пише екс-радник Міноборони, керівник Центру оборонної реформи Олександр Данилюк. "Причиною знищення стала відмова підпорядковуватись російському військовому командуванню, намір публічно визнати контрольований банформуванням Горлівсько-Макіївський конгломерат територією України та закликати учасників інших бандформувань до пошуку компромісу з українською владою", - повідомляє Данилюк. Читайте такожТерорист Гіркін каже, що путінський проект "Новоросія" провалився Нагадаємо, сьогодні з'явились повідомлення про знищення угруповання, яке підпорядковувалося Безлеру.

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