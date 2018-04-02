Агресія РФ в Україні та нелегальні вибори Путіна у Криму: Парубій підписав дві постанови

Парубій підписав постанови щодо міжнародно-правової відповідальності Росії за агресію проти України та про невизнання виборів президента РФ у Криму

Голова ВРУ Андрій Парубій підписав постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за агресію проти України (№5463) та про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії у Криму (№8168-1).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Спікер зазначив, що сьогодні отримав вже підготовані комітетом після голосування в парламенті постанови і підписав їх.

Парубій нагадав, що у постанові щодо виборів є звернення до партнерів України, аби вони зайняли таку ж принципову і тверду позицію щодо невизнання виборів президента Росії.

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Як повідомляв УНІАН, 20 березня Верховна Рада ухвалила постанову про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України (№ 5463). Постановою рекомендовано президенту створити міжвідомчий орган, відповідальний за підготовку консолідованої претензії України як держави, що зазнала агресії, до Росії як держави-агресора. Уряд має розробити методику визначення шкоди та обсягу збитків, завданих Україні збройною агресією Росії; розробити та внести у ВР законопроект про реєстр фізичних та юридичних осіб, які постраждали від збройної агресії Росії.

22 березня парламент ухвалив постанову «Про заяву Верховної Ради України стосовно невизнання Україною легітимності виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополь» (№8168-1). У заяві парламент закликав міжнародне співтовариство застосовувати додаткові санкції проти РФ та персональні санкції проти осіб, причетних до організації та проведення незаконного голосування на півострові.