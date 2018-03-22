Японія вважає російські вибори в окупованому Криму недійсними

Токіо підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Японія вважає проведені 18 березня вибори президента Російської Федерації в окупованому Криму недійсними.

Про це йдеться в заяві щодо «проведення» в Криму президентських виборів Російської Федерації, опублікованій на сайті Посольства Японії в Україні.

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"Японія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і не визнає спроби зміни статус-кво силовими методами", - йдеться у заяві.

"Японія не визнає незаконної анексії Криму Російською Федерацією у березні 2014 року, тому відповідно і не вважає дійсним проведення в Криму так званих президентських виборів Російської Федерації 18 березня 2018 року", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, у день річниці незаконної анексії Криму, «голосування» на виборах президента РФ проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого українського півострова.

Президент Петро Порошенко заявив, що «вибори» президента РФ в окупованому Криму стали черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права, і закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

19 березня речник МЗС України Мар'яна Беца повідомила, що список із 140 осіб, причетних до організації і проведення незаконних виборів у Криму, вже передано главам МЗС країн - членів Європейського Союзу.