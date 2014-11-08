ЦВК визнала обраними народними депутатами ще 8 мажоритарників

Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами ще 8 мажоритарників.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні протоколи на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування ЦВК підписала сьогодні на засіданні.

Читайте такожУ ЦВК сподіваються, що офіційні результати виборів будуть встановлені до понеділкаТаким чином, обраними народними депутатами визнано наступних: у Донецькій області в окрузі №52 - самовисуванця Ігоря Шкірю; у Київській області в окрузі №96 - самовисуванця Ярослава Москаленка, в окрузі №97 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Павла Різаненка; у Львівській області в окрузі №119 - висунутого "Народним фронтом" Михайла Бондаря; в Одеській області в окрузі №138 - самовисуванця Івана Фурсіна, в окрузі №140 - самовисуванця Василя Гуляєва; у Харківській області в окрузі №174 - самовисуванця Олександра Фельдмана, в окрузі №178 - самовисуванця Дмитра Добкіна.

Читайте такожНайбільше народних депутатів у ВР буде від "Блоку Петра Порошенка"Таким чином, ЦВК визнала обраними до парламенту вже 160 мажоритарників зі 198-ми.

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