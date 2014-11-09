Коломойський - Охендовському: "На злодієві шапка горить"

"З приводу натяків пана Охендовського про те, що я комусь нібито висловлював невдоволення результатами виборів у низці проблемних округів, хотів би для початку його запитати: чи був він на минулих вихідних в одній з елітних офісних будівель на вулиці Володимирській у Києві пізно увечері, і як часто там бував раніше, як він там взагалі опинився, з ким він там зустрічався і з якою метою. Після отримання відповідей на ці запитання, готовий до подальших коментарів", - сказав він у телефонному інтерв'ю кореспонденту УНІАН.

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"А поки обмежуся відомою народною приказкою - "на злодієві шапка горить". Варто було з'явитися в пресі повідомленню про те, що з приводу діяльності пана Охендовського ведеться розслідування, як це відразу викликало його невиправдано бурхливу реакцію", - заявив Коломойський.

Нагадаємо, напередодні ТСН.Тиждень проанонсував, що в найближчій програмі вийде журналістське розслідування про те, як голова ЦВК вимагав хабар за "правильний" підрахунок голосів на спірних округах. У відповідь Охендовський сьогодні на спеціально скликаній прес-конференції заявив, що відчуває останнім часом тиск у зв'язку з підрахунком голосів у ряді "проблемних" округів, а також сказав, що йому "неодноразово натякали про невдоволення голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського".