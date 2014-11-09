Завтра ввечері ЦВК офіційно оголосить результати виборів

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський прогнозує, що завтра ввечері ЦВК офіційно оголосить результати позачергових парламентських виборів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

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"Можна прогнозувати, що завтра ввечері ЦВК готова буде підписати протокол про результати виборів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - наголосив Охендовський, зазначивши, що немає серйозних підстав сумніватись у цьому.

У той же час Охендовський зазначив, що цьому може перешкодити лише повторний підрахунок голосів виборців у тому разі, якщо необхідність такого підрахунку буде встановлена рішенням судів і не буде завершена ОВК по багатомандатному виборчому округу до середини завтрашнього дня.

"Але завтра ввечері ЦВК збереться на засідання, на якому зробить спробу скласти протокол про результати виборів народних депутатів України в багатомандатному виборчому окрузі. Результатом складання такого протоколу стане визнання обраними 225 народних депутатів України на додаток до 160 (мажоритарників - УНІАН), які вже визнані обраними ЦВК", - сказав Охендовський, зазначивши, що після підписання такого протоколу результати виборів будуть оприлюднені у загальнодержавних ЗМІ і виникнуть підстави для звільнення кандидатів у народні депутати з попередніх місць роботи і подання їхніх документів до ЦВК для реєстрації їх народними депутатами України.

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Він також висловив сподівання, що ЦВК матиме мжливість у спокійній робочій атмосфері "без будь-якого зовнішнього тиску встановити результати виборів народних депутатів України".

Він також зауважив, що завтра засідання ЦВК розпочнеться пізно ввечері після того, як буде отримано протоколи про підсумки голосування від тих ОВК з поміткою "уточнений", які ще чекає ЦВК, і таких округів щонайменше є два.

Як повідомляв УНІАН, на позачергових парламентських виборах, які відбулися 26 жовтня, 5% бар'єр подолали 6 партій: «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», "Самопоміч", «Опозиційний блок», Радикальна партія Ляшка та "Батьківщина".