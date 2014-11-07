Голова СБУ Наливайченко теж може потрапити під люстрацію - Лубківський

Про це повідомляє ТВі.

"Громадськість буде вирішувати, хто попадає під люстрацію, а хто не попадає. Якщо є запитання до голови СБУ, то голова готовий відповідати в рамках процесу люстрації. Є запитання до радника голови СБУ, будь ласка, Лубківський готовий відповідати на всі питання, які пов'язані з його персоною. Є питання до заступників, першого заступника – всі готові до цієї роботи. Це принцип, який повинен бути підхоплений не лише СБУ, але всім державним апаратом, бо якщо проводити люстрацію щодо себе, то є ризики, що ця люстрація буде неповноцінною", – зазначив Лубківський.

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Він наголосив, що СБУ не буде чекати на створення антикорупційного бюро.

"Уже наступного тижня ми анонсуємо спільну роботу із громадськістю. Я хочу анонсувати те, що ми закликаємо українську громадськість до спільної роботи з очищення СБУ", – сказав Лубківський.

Він зазначив, що незабаром при СБУ буде створена люстраційна комісія, яка буде складатися з громадських активістів.