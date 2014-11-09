Між НАТО і РФ цього року виникало 40 ситуацій на межі військових сутичок - ЗМІ

Про це повідомляє Німецька хвиля з посиланням на видання Der Spiegel.

Воно посилається на дані дослідження британського товариства European Leadership Network (ELN), яке має бути опубліковане 10 листопада, говориться на сайті журналу.

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«Приміром, пасажирський літак скандинавської авіакомпанії ледь не зіштовхнувся з розвідувальним літаком військово-повітряних сил РФ, що не повідомив свої координати», - зазначає видання.

«Тут ведеться небезпечна гра з найвищим ризиком. Усі сторони, особливо Росія, мають виявляти стриманість у військових питаннях», - зауважив в інтерв`ю журналу колишній міністр оборони Німеччини та член товариства ELN Фолькер Рюе.